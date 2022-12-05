Лолита высказалась в поддержку Лепса после инцидента на концерте в Питере, когда тот швырнул микрофон и очки на сцене
2022-12-05 12:00
Лолита Милявская назвала Григория Лепса милейшим человеком. На выступлении певец просто вышел из себя из-за недовольства собственным пением.
Лолита Милявская вступилась за коллегу Григория Лепса после его концерта в северной столице РФ. Певица заявила, что певец - "милейший человек", о чем сообщает "МК".
Лепс во время выступления в Санкт-Петербурге вдруг швырнул на сцену микрофон, очки и скрылся за кулисами. Он признался, что плохо себя чувствовал и был не удовлетворен своим пением.
Лолита встретила Лепса, но тот об инциденте не рассказал. Милявская отметила, что исполнители могут выходить из себя, когда не удовлетворены своей работой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
ВС РФ уничтожили пункты базирования иностранных наёмников ВСУ в районах Краматорска и Диброва
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Politico: страны Евросоюза подготовили девятый пакет санкций против России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США