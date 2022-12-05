Лолита высказалась в поддержку Лепса после инцидента на концерте в Питере, когда тот швырнул микрофон и очки на сцене

Лолита Милявская назвала Григория Лепса милейшим человеком. На выступлении певец просто вышел из себя из-за недовольства собственным пением.

Лолита Милявская вступилась за коллегу Григория Лепса после его концерта в северной столице РФ. Певица заявила, что певец - "милейший человек", о чем сообщает "МК".

Лепс во время выступления в Санкт-Петербурге вдруг швырнул на сцену микрофон, очки и скрылся за кулисами. Он признался, что плохо себя чувствовал и был не удовлетворен своим пением.

Лолита встретила Лепса, но тот об инциденте не рассказал. Милявская отметила, что исполнители могут выходить из себя, когда не удовлетворены своей работой.