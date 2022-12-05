Грег Хей: США израсходовали 13-летний запас ракет Stinger на помощь Украине
2022-12-05 12:11
Глава американской военно-промышленной компании Raytheon Грег Хей рассказал о тратах США из-за помощи Украине.
В Соединенных Штатах Америки из-за помощь Украине был израсходован многолетний запас ракетных боеприпасов.
Как рассказал генеральный директор военно-промышленной компании Raytheon Грег Хейс, за время конфликта в Украине, был израсходован 10-летний запас Stinger и 5-летний запас Javelin.
"Проблема в том, что за первые 10 месяцев войны мы израсходовали так много запасов, мы фактически израсходовали 13-летние запасы ПЗРК Stinger и 5-летние ПТРК Javelin. Поэтому вопрос заключается в том, как мы собираемся пополнять складские запасы", - рассказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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