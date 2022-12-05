Лукашенко: Беларусь лучше всех в мире справилась с пандемией COVID-19

Александр Лукашенко утверждает, что белорусский опыт в борьбе с коронавирусом является самым успешным в мире.

5 декабря Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с белорусским министром здравоохранения Владиславом Пиневичем, во время которой заявил, что считает опыт Беларуси по борьбе с распространением коронавирусной инфекции наиболее успешным в сравнении с аналогичными мероприятиями, которые проводились другими государствами.

По мнению Лукашенко, успех борьбы с COVID-19 в Беларуси обусловлен жёстким контролем деятельности местного Минздрава, который успешно справился с поставленными задачами, находясь под давлением правительства.