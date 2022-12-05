Экс-глава Счётной палаты РФ Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Бывший лидер российской Счётной палаты Алексей Кудрин занял должность советника по корпоративному развитию в компании "Яндекс".

В понедельник информагентство РБК сообщило о том, что недавно покинувший пост главы Счётной палаты России Алексей Кудрин будет занимать должность советника по корпоративному развитию в местной IT-корпорации "Яндекс". По словам Кудрина, вместе с командой топ-менеджеров он займётся сохранением имиджа "Яндекса" для закрепления его продукции на отечественном и зарубежных рынках.

Также Алексей Кудрин уверен, что "Яндекс" является ключевой компанией в сфере высоких технологий на территории России, обеспечивающей рабочими местами талантливых граждан.