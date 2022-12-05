Песков не ответил на вопрос о соглашении между РФ и Беларусью по безопасности

Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, что включает в себя новое соглашение между Минском и Москвой о сотрудничестве в сфере безопасности.

5 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков встретился с российскими журналистами, которые поинтересовались о том, каково содержание нового белорусско-российского соглашения о взаимодействии в сфере обеспечения региональной безопасности. Песков не стал отвечать на данный вопрос, переадресовав его представителям Министерства обороны России.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где подписал соглашение о сотрудничестве России и Беларуси в сфере безопасности с белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Также Шойгу встретился с Александром Лукашенко.