Цой подписала брачный контракт после 25 лет совместной жизни с супругом

Исполнительница Анита Цой, прожив 25 лет в браке, заключила брачный контракт с супругом Сергеем. Что подвигло артистку на такой поступок?

Анита Цой после 25 лет совместной жизни с супругом Сергеем заключила брачный контракт. Певица убеждена, что такой ход поможет спокойно развестись в случае необходимости.

Этим откровением знаменитость поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Цой подчеркнула, что заключение брачного договора - обоюдное решение ее и мужа.