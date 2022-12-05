Цой подписала брачный контракт после 25 лет совместной жизни с супругом
2022-12-05 13:46
Исполнительница Анита Цой, прожив 25 лет в браке, заключила брачный контракт с супругом Сергеем. Что подвигло артистку на такой поступок?
Анита Цой после 25 лет совместной жизни с супругом Сергеем заключила брачный контракт. Певица убеждена, что такой ход поможет спокойно развестись в случае необходимости.
Этим откровением знаменитость поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
Цой подчеркнула, что заключение брачного договора - обоюдное решение ее и мужа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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