Песков: Москва не признает решение ЕС ввести потолок цен на нефть из России

Дмитрий Песков заявил о неготовности Москвы признавать решение Евросоюза об установлении предельной цены на российскую нефть.

5 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Россия отказывается признавать решение Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, в Кремле уже прорабатывают возможные ответы на подобные санкции со стороны Брюсселя.

Накануне лидеры Европейского союза согласовали установление лимита цен на нефть из России на уровне шестидесяти долларов за баррель. Также страны ЕС запретили приобретать российскую нефть, которая перевозится морским путём.