Зверев перечислил модные тренды, способные привести к циститу и простатиту
2022-12-05 14:34
Стилист Сергей Зверев не понимает, когда ради моды жертвуют здоровьем. Он осудил девушек, одевающихся не по сезону холодной зимой.
Известный в России эксперт моды и ведущий ТВ Сергей Зверев не может понять тех, кто готов жертвовать собственным здоровьем ради того, чтобы выглядеть модно.
Артист осудил девушек за ношение одежды не по сезону. Модный эксперт убежден, что заснеженная земля - это не подиум, а болеть не модно.
Мини, тонкие колготки, голые щиколотки суровой зимой - прямой путь к циститу, а у юношей еще и к простатиту.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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