Воздушная тревога в Украине объявлена из-за пуска крылатых ракет армии РФ

Украинские новостные издания сообщают об объявлении воздушной тревоги в большинстве областей страны.

Днём 5 декабря украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.

По данным СМИ, причиной объявления масштабной воздушной тревоги является вхождение российских крылатых ракет в воздушное пространство украинского государства.