Воздушная тревога в Украине объявлена из-за пуска крылатых ракет армии РФ
2022-12-05 14:45
Украинские новостные издания сообщают об объявлении воздушной тревоги в большинстве областей страны.
Днём 5 декабря украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины.
По данным СМИ, причиной объявления масштабной воздушной тревоги является вхождение российских крылатых ракет в воздушное пространство украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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