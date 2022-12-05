Le Figaro: эмбарго ЕС на нефть из России будет «суицидом» Европы

Комментаторы французского издания Le Figaro уверены, что попытка Евросоюза установить эмбарго на российскую нефть приведёт к самоубийству экономик европейских государств.

5 декабря газета Le Figaro обнародовала статью о том, что лидеры Евросоюза сегодня активировали эмбарго на закупку российской нефти, которая перевозится морским путём. Читатели информагентства Le Figaro сошлись во мнении о том, что санкции ЕС против Москвы с начала спецоперации должны были уничтожить российскую экономику, однако в действительности от подобных мер пострадала экономика ЕС.

Также пользователи Le Figaro уверены, что новые ограничительные меры в отношении российских энергоресурсов являются настоящим экономическим "суицидом" Европы.