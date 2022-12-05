Валя Карнавал вышла на сцену Песни года в топе с излишне откровенным декольте, за что была раскритикована соотечественниками
2022-12-05 15:01
Валя Карнавал поразила зрителей "Песни года 2022" своим откровенным образом.
21-летняя исполнительница Валя Карнавал выступила на "Песне года 2022" как ведущая. На ней был серебристый костюм, состоящий из брюк и топа с глубоким декольте, оголяющим часть груди.
Волосы звезда собрала в пучок, а макияж нанесла в стиле "smoky eyes". Ремень известного бренда "Fendi" завершил образ артистки.
Не всем подписчикам пришелся по душе образ блогерши. Некоторые отметили, что знаменитость в таком виде выглядит на 40-50 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова