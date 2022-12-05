Wyborcza: США перебросили в Польшу 700 боевых машин включая танки M1A2 Abrams
2022-12-05 15:13
Пентагон отправил свыше семиста единиц боевой техники на территорию Польши, включая американские танки.
5 декабря газета Wyborcza сообщила, что в польский аэропорт города Гдыня прибыли около 700 единиц американской тяжёлой военной техники, которая предназначена для 1-й пехотной дивизии Соединённых Штатов. Известно, что на территорию Польши также были переброшены танки Bradley, Abrams и бронетранспортеры М113.
Ожидается, что полная разгрузка американской военной техники в аэропорту Гдыни займёт две недели, после чего боевые машины передислоцируют в различные воинские части Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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