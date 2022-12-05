Wyborcza: США перебросили в Польшу 700 боевых машин включая танки M1A2 Abrams

Пентагон отправил свыше семиста единиц боевой техники на территорию Польши, включая американские танки.

5 декабря газета Wyborcza сообщила, что в польский аэропорт города Гдыня прибыли около 700 единиц американской тяжёлой военной техники, которая предназначена для 1-й пехотной дивизии Соединённых Штатов. Известно, что на территорию Польши также были переброшены танки Bradley, Abrams и бронетранспортеры М113.

Ожидается, что полная разгрузка американской военной техники в аэропорту Гдыни займёт две недели, после чего боевые машины передислоцируют в различные воинские части Польши.