Захарова заявила о наличии «украинского следа» в крушении криптобиржи FTX
Мария Захарова рассказала о политической составляющей в крушении криптовалютной платформы FTX, которая ранее принадлежала Сэму Бэнкману-Фриду.
В понедельник вечером представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где заявила, что экс-глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид допустил крушение своего проекта, обязавшись помогать Украине.
По данным Захаровой, с марта 2022 года FTX запустила программу по сбору денег на помощь Киеву, однако получаемые средства поступали отнюдь не в офис Владимира Зеленского, о чём стало известно после раскрытия недобросовестного управления активами в компании Фрида.
Мария Захарова уверена, что легитимность президентства Зеленского столь сомнительна, как и порядочность руководства корпорации FXT, о чём стало известно лишь недавно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Wyborcza: США перебросили в Польшу около 700 боевых машин в рамках миссии Atlantic Resolve
Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть
Wyborcza: США перебросили в Польшу 700 боевых машин включая танки M1A2 Abrams
«Режим гоблина» признан Оксфордским словарем сленговым выражением 2022 года