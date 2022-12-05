Мария Захарова рассказала о политической составляющей в крушении криптовалютной платформы FTX, которая ранее принадлежала Сэму Бэнкману-Фриду.

В понедельник вечером представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где заявила, что экс-глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид допустил крушение своего проекта, обязавшись помогать Украине.

По данным Захаровой, с марта 2022 года FTX запустила программу по сбору денег на помощь Киеву, однако получаемые средства поступали отнюдь не в офис Владимира Зеленского, о чём стало известно после раскрытия недобросовестного управления активами в компании Фрида.

Мария Захарова уверена, что легитимность президентства Зеленского столь сомнительна, как и порядочность руководства корпорации FXT, о чём стало известно лишь недавно.