Худякова рассмешило заявление Вайкуле о том, что она и Пугачева содержали страну

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков посмеялся над заявлением Лаймы Вайку о том, якобы она содержала весь СССР.

Роман Худяков высказался по поводу заявления Лаймы Вайкуле, что они с Аллой Пугачевой содержали всю страну. Политика это рассмешило.

Вайкуле рассказала в интервью, что они с Аллой Борисовной много денег для СССР заработали. Фактически все доходы с концертов шли в казну государству. Она имела лишь 17 рублей с выступления, когда на стадионе было 45 000 зрителей.

Худяков отреагировал на это заявление в своем Телеграм-канале, заявив, что это "смешно и трагично".

Парламентарий посмеялся, выдвинув предположение, что СССР развалился, так как Вайкуле с Пугачевой забрали все причитающиеся им деньги. Худяков напомнил, что обе артистки давали "серые" концерты за полный гонорар, выходя сухими из воды.