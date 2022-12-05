Худякова рассмешило заявление Вайкуле о том, что она и Пугачева содержали страну
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков посмеялся над заявлением Лаймы Вайку о том, якобы она содержала весь СССР.
Роман Худяков высказался по поводу заявления Лаймы Вайкуле, что они с Аллой Пугачевой содержали всю страну. Политика это рассмешило.
Вайкуле рассказала в интервью, что они с Аллой Борисовной много денег для СССР заработали. Фактически все доходы с концертов шли в казну государству. Она имела лишь 17 рублей с выступления, когда на стадионе было 45 000 зрителей.
Худяков отреагировал на это заявление в своем Телеграм-канале, заявив, что это "смешно и трагично".
Парламентарий посмеялся, выдвинув предположение, что СССР развалился, так как Вайкуле с Пугачевой забрали все причитающиеся им деньги. Худяков напомнил, что обе артистки давали "серые" концерты за полный гонорар, выходя сухими из воды.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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