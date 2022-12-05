Во Франции запретят авиаперелеты внутри страны

Франция получила одобрение Европейской комиссии на запрет коротких внутренних авиарейсов, сообщает TF1.

Если до места назначения можно добраться за два с половиной часа на поезде, путешествие не может быть осуществлено на самолете. Правила предназначены в основном для людей, которые путешествуют на частных самолетах.

Euronews пишет, что правила, ограничивающие внутренние рейсы во Франции, должны были вступить в силу в апреле. Однако в конечном итоге согласие должна была дать Еврокомиссия, давшая добро в начале декабря.

Придется подождать некоторое время, прежде чем новые правила вступят в силу. Закон еще должен пройти общественные консультации. Тем не менее, официальные лица говорят, что это произойдет в ближайшее время. Также неясно, будут ли правила постоянными. ЕК требует, чтобы последствия запрета оценивались через три года.

На данный момент правила будут распространяться только на маршруты между парижским аэропортом Орли и Нантом, Лионом и Бордо. Правила также будут применяться к стыковочным рейсам.