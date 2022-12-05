Директор Краско рассказал о состоянии здоровья артиста после его госпитализации

92-летний актер Иван Краско попал в кардиоцентр. О самочувствии артиста рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

5 декабря 92-летний актер Иван Краско 5 был доставлен в кардиоцентр Санкт-Петербурга. Журналисты утверждали, что якобы у знаменитости был гипертонический криз.

Директор артиста Вячеслав Смородинов прокомментировал ситуацию корреспондентам "ФАН".

Сотрудник Краско утверждает, что госпитализация плановая, так как Иван Иванович не молод и должен ухаживать за собой.

Смородинов утверждает, что звезда экрана и сцены чувствует себя прекрасно.