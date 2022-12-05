Высказывание Татьяны Черниговской о том, что значит "любить ребёнка"
Быть родителем - серьёзное испытание для любого человека. Особенно на сегодняшней день, когда из каждого утюга можно услышать советы о том, как правильно или неправильно воспитывать детей.
Самым важным же всегда остаётся одно - ребёнка надо ЛЮБИТЬ. Однако, и это все понимают по-разному: для одних любовь - это закалка для суровой жизни, для других - гиперопека
Мне же очень понравилось определение, которое дала нейробиолог, профессор Татьяна Черниговская:
"Любить - это узнать его, это понять, кто он такой. Из того, что мы родили ребёнка не следует, что он "наш". Он - инопланетный житель, который к нам попал, и нам бы надо знать кто он, какой он: он слабый или сильный, быстрый или медленный? Что для него хорошо? Это не значит, что вы не попробуете подправить, но знать-то вы должны!
Если он ненавидит рыбу, почему он должен её есть?! Ответ "потому что в ней много фосфора" меня не устроит
Надо понять, какой он. Возможно, он мыслитель и не любит широкую социальную среду, он хочет сидеть в уголочке, чтобы его не трогали. Тогда оставьте вы его в покое"
Опубликовано: Ангелина Крент
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