Daily Mail: Джолли предъявила против Питта новое обвинение

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут угомониться. Джоли предъявила новое обвинение в адрес бывшего избранника.

Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, обвинив того в том, что его последний иск против нее был "злонамеренном и безосновательным".

Данный иск Питт подал против экс-супруги еще в феврале этого года.

Актер потребовал отмены продажи половины замка Шато Мирваль, виноградников и винодельни вокруг него, заявив, что вложил в имение целое состояние в то время, как его бывшая палец о палец не ударила, чтобы что-то сделать здесь.