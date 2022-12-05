Daily Mail: Джолли предъявила против Питта новое обвинение
Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут угомониться. Джоли предъявила новое обвинение в адрес бывшего избранника.
Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, обвинив того в том, что его последний иск против нее был "злонамеренном и безосновательным".
Данный иск Питт подал против экс-супруги еще в феврале этого года.
Актер потребовал отмены продажи половины замка Шато Мирваль, виноградников и винодельни вокруг него, заявив, что вложил в имение целое состояние в то время, как его бывшая палец о палец не ударила, чтобы что-то сделать здесь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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