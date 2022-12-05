Baza: прокурор потребовал 9 лет лишения свободы для Яшина за фейки о ВС РФ
5 декабря прокурор затребовал приговорить признанного в России иноагентом Илью Яшина к девяти годам лишения свободы.
Информационное агентство Baza уведомляет, что экс-муниципальный депутат Илья Яшин, признанный иностранным агентом по решению Минюста России, может быть приговорён к лишению свободы на срок в девять лет, поскольку именно такой приговор запросил ведущий дело политика прокурор.
Известно, что Яшин обвиняется в распространении информации, дискредитирующей российские войска. В частности, Илья Яшин публично обвинил армию России в расстреле мирного населения Украины в городе Буча Киевской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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