Из-за глобального потепления за последние пять лет в Европе в три раза увеличился урожай экзотических фруктов

Из-за изменения климата за последние пять лет в Италии в три раза увеличилось выращивание экзотических фруктов, в том числе манго и бананов. Есть также все больше и больше итальянского авокадо и даже сахарного тростника.

Как подчеркивают эксперты, которых цитирует Ansa, плодовые культуры, которые до сих пор ассоциировались только с другими континентами, теперь занимают 1200 га в Апулии, Калабрии и Сицилии на юге страны. В Палермо фермеры из союза Coldiretti организовали первую выставку продукции из этих культур.

На Сицилии авокадо и манго, а также маракуйю выращивают в районе Мессины и на полях у горы Этна. Но можно найти и такие необычные плоды, как черный сапоте, произрастающий в основном в Мексике, и айву, выращиваемую в Центральной Америке.

Апулия теперь гордится не только помидорами, которых здесь настоящий кладезь, но и бананами, лаймами и ягодами годжи. В местном муниципалитете Кастелланета высажено 32 000 деревьев авокадо, а в земле Саленто их около 100 000.

Орехи макадамия плодоносят в Калабрии, хотя выращиваются в основном на Гавайях и в Южной Африке. Сахарный тростник также выращивают на носке "итальянского сапога" в этом же регионе.

Согласно опросу, проведенному Ixe Market Research Institute, 70 процентов итальянцев ищут в магазинах и на рынках плоды отечественных культур, которые еще недавно были экзотикой. Они объясняют это большей гарантией свежести и своей заботой о безопасности импортных продуктов.