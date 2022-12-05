Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Гуево Суджанского района
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли российский посёлок Гуево Суджанского района.
5 декабря губернатор Курской области Роман Старвойт в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие украинской армии выпустили 13 снарядов по посёлку Гуево Суджанского района, нарушив электроснабжение населённого пункта.
Старовойт уточнил, что в результате обстрела Гуево жертв и пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают аварийные службы, ликвидирующие последствия «прилётов» со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
17-летняя Лепа Светозара Радич стала одной из героинь Второй Мировой войны: она устроила стрельбу по вражеским войскам после того, как фашисты погубили ее семью.Подробнее...
-
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Дипмиссии Украины в Европе получили очередные посылки с угрозами
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации
17-летняя сербская партизанка Лепа Светозара Радич напугала фашистов своим бесстрашием и готовностью умереть за свою страну и родных
Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение потолка цен на нефть