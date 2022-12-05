Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Гуево Суджанского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли российский посёлок Гуево Суджанского района.

5 декабря губернатор Курской области Роман Старвойт в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие украинской армии выпустили 13 снарядов по посёлку Гуево Суджанского района, нарушив электроснабжение населённого пункта.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела Гуево жертв и пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают аварийные службы, ликвидирующие последствия «прилётов» со стороны Украины.