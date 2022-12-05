После ракетных атак армии РФ в Одессе и Кривом Роге нет света, воды и тепла

Власти Одессы сообщают, что из-за ракетного удара России отключили электричество на водопроводных станциях, Во всем городе нет воды, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в одессе нет света и тепла. В Сумской области сообщалось об отключении электроэнергии.

В результате обстрела частично обесточился Кривой Рог Днепропетровской области, сообщили местные власти.

В воздухе все еще летают российские ракеты. По словам городских властей, существует угроза повторных обстрелов.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил в Telegram, что стоит ожидать "третьей волны обстрелов".