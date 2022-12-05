История и эффективность зоотерапии

Многие владельцы домашних животных в полном восторге, когда их с порога встречают любимые питомцы. С собакой приятно гулять по утрам, дыша свежим воздухом.

Зоотерапия: как возникла и что лечит:

Эксперименты по лечению пациентов при помощи животных по зафиксированным данным начались в 18 веке. В клинике для душевнобольных был замечен положительный эффект от взаимодействия собак с пациентами. Люди с нестабильной психикой стали меньше проявлять агрессию и подвергаться приступам

Использование питомцев в лечении стало активно применяться детским психиатром из Америки Борисом Левинсоном примерно в 1969-1970 годах. После того как он заметил улучшения в состоянии здоровья своих маленьких подопечных

Сегодня зоотерапию используют для положительного влияния на пациентов с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, эпилепсией, неврозами и разными видами деменции. Также её назначают для поднятия боевого духа после серьезных травм, инсульта, психологических потрясений

Специалист разрабатывает индивидуальную программу для пациента, ориентируясь на диагноз, состояние больного и прочие факторы

Каких животных берут в терапевты?

Больших успехов в терапевтической деятельности добились собаки, кошки, лошади, дельфины. А также кролики, рептилии, птицы и даже коровы

Собаки:

Безусловно первое место занимают именно они. Так как они замечательные четырёхлапые друзья и лучшие компаньоны. С ними приятно гулять, бегать, легче заводить новые знакомства

Собаки прекрасно помогают в борьбе с депрессией, стрессовыми потрясениями и при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Поэтому специалисты часто под видом игры с собакой мотивируют больного на двигательную активность. Пушистики любой породы и размеров могут оказать огромную эмоциональную поддержку

Лошади:

Они находятся почти наравне с собаками по оказанию психологической поддержки. Общение с лошадьми (иппотерапия) применяется для лечения зависимостей, борьбы с замкнутостью и при психических проблемах

При этом совсем не обязательно ездить верхом. Достаточно простого общения, ухода и кормления

Кошки:

Этот вид питомцев легко содержать в домашних условиях, они достаточно неприхотливы и очень ласковы. Котиков часто заводят в домах престарелых, больницах, библиотеках и даже кафе. Они хорошо успокаивают и убаюкивают своим мурлыканьем

Кролики:

Если вы не имеете возможности содержать кошку или собаку, то вам отлично подойдет кролик. Их рекомендуют для развития мелкой моторики. Главное, чтобы кролик был усидчивым и спокойным

Рептилии:

Довольно экзотические питомцы по сравнению с вышеперечисленными. Лондонский эксперимент показал, что забота о рептилиях помогает нам расслабиться, отвлечься от забот. Также специалисты утверждают, что имея такого питомца, человек становится увереннее в себе. Так как необычные животные очень прихотливы, и за ними сложно ухаживать

Птицы:

Поговорим именно о попугаях, так как это самый распространённый вид домашних питомцев. Они милы и “разговорчивы”, что делает их отличными компаньонами. Попугайчиков можно научить говорить, приучить сидеть на плече и руке

Коровы:

Терапию с коровами пока что используют только в Америке. Супружеская пара основала на своей ферме терапию “коровьих объятий”. Обнимашки с коровами умиротворяют и дарят ощущение защищённости

Как питомцы укрепляют здоровье своих хозяев:

Научно доказано, что проживание с домашними животными улучшает психологическое, физическое и общее состояние здоровья человека. Питомцы дарят нам радость, чувство умиротворения, спасают от одиночества.

Общение с животными-терапевтами оказывает положительное влияние на:

психологическое состояние - питомцы уменьшают уровень стресса и тревоги;

сердечно-сосудистую систему - владельцы животных меньше страдают от перепадов давления и проблем с сердцем;

увеличение физической активности - имея собаку, люди чаще находятся на улице, гуляют и дышат свежим воздухом;

коммуникативные способности - общие интересы могут сблизить людей.

Также пушистики могут диагностировать заболевания своих хозяев. Если вы заметили, что ваш питомец резко поменял поведение без видимых на то причин. Отведите его к ветеринару, а если тот сообщит, что с вашим подопечным всё в порядке, то стоит обратить внимание на своё здоровье