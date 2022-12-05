Влияние цветотерапии на самочувствие

Всюду нас окружают предметы разного цвета. И многие даже знают, что от определённого цвета может меняться настроение и состояние человека.

Цвет и Эмоции:

Многие эксперты в области психологии и медицины утверждают, что цвет способен влиять на жизнь человека. Цветотерапия — это древняя наука, которую применяли для лечения разных недугов

Римляне для исцеления больных использовали драгоценные камни, которые требовалось настаивать в воде. Они верили, что напитки с использованием разноцветных камней способны исцелить какую-то определённую болезнь

Сегодня цветотерапия — это метод воздействия на человеческий организм цветом. Специалисты опытным путем выяснили, что воздействие разных цветов может вызывать биохимические реакции в организме человека, стимулировать железы, выработку гормонов. А как нам известно, гормоны в полной мере отвечают за наш сон, аппетит, настроение, либидо. Поэтому от того, какие цвета чаще попадаются нам на глаза зависит и эмоциональное состояние человека. А зная это, мы можем направленно воздействовать на свой организм

Виды цветотерапии:

Солнечный свет, который поступает на нашу планету - белый, но распадаясь на спектр, он образует разные цвета. Каждый цвет имеет свою длину волны, именно так человеческий глаз их различает (например, красный цвет имеет длину волны 620-760 нм, а синий - 450-480 нм)

Есть и такие цвета, которые мы не можем увидеть - ультрафиолетовый и инфракрасный, но их воздействие на организм бесспорно, их мы чувствуем кожей в прямом смысле слова

Распад белого света на спектр через оптическую призму

В цветовой терапии применяют 2 способа воздействия на человека:

Визуальный метод — наблюдение за определённым цветом, который должен вызвать электрохимический импульс в мозгу человека. После данного процесса у человека происходит выработка гормонов, которые связаны с обменом веществ, аппетитом, качеством сна, общим самочувствием пациента

Кинетический метод — воздействие на кожу человека световыми волнами разных частот. Попадание данных волн способствует стимуляции внутренних процессов, улучшению психологического состояния человека

Влияние различных цветов на психику человека:

Давайте кратко рассмотрим влияние определённого цвета на нас.

Красный — это синоним действия. Он способен стимулировать человека к двигательной активности, так как влияет на повышение давления, температуры тела, сексуальной активности

Оранжевый — мягкий красный. Его название обусловлено тем, что его воздействие на человека схоже с красным. Оранжевый также побуждает людей к действиям, но более мягко, ненавязчиво. Поэтому многие психологи утверждают, что он благотворно влияет на детей

Жёлтый — это солнечный цвет, который активно применяется в профилактических мерах от депрессии. Поэтому он так необходим в зимнюю пору, не стесняйтесь использовать его в интерьере, при подборе одежды и аксессуаров

Зелёный — цвет спокойствия и умиротворения. Он является нейтральным, так как он успокаивает, но способствует торможению психики. Также у зеленого есть один секрет — повышение аппетита, так что будьте осторожны при оформлении кухни

Голубой — мягкий, успокаивающий оттенок синего. Он не снижает рабочую активность как синий, его наоборот используют для оформления интерьера офисных кабинетов, потому что он успокаивает бурю эмоций и помогает думать

Синий — полная противоположность красного. Он обладает сильный успокаивающим эффектом, так как понижает температуру и давление. Синий хорошо подходит для спальни

Фиолетовый — цвет, обладающий самым сильным тормозящим эффектом. Если долго быть под влиянием фиолетового, то может появиться хроническое чувство усталости. Также многие говорят, что это любимый цвет безумцев

Черный, коричневый и серый — спутники депрессии. Оформление жилых помещений в данные цвета смотрится, конечно, лаконично и одновременно величественно, но так поступать нельзя. Рекомендуется внести в интерьер яркие краски в виде картин, подушек, бросающихся в глаза кресел и т.д. Такой подход поможет вам одолеть скуку, усталость и нервозность

Белый — это пустота, безэмоциональность и закрытость. Его используют, чтобы защититься именно эмоционально