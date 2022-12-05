Психологи рассказали, как правильно критиковать ребёнка

Критику сложно воспринимать даже многим взрослым, а для ребёнка с неокрепшей психикой она может стать настоящей психологической травмой, которая выльется в апатию, отсутствие мотивации или бунтарство.

Важность критики и похвалы в созревании психики ребенка:

Умеренная похвала формирует в ребёнке здоровую самооценку и мотивирует на пути к становлению личности, критика учит ребёнка скрупулезно относиться к выполнению своих обязанностей

В совокупности с конструктивной критикой, похвала не обесценивает старания ребёнка и выделяет сильные стороны, в то время как критика корректно преподносит пробелы и помогает направить внимание на их исправление

Каждый взрослый знает, что успех начинается с проб и ошибок. История о моментальном успехе в любимом деле больше похожа на сказку с красивым концом, где главный герой не прилагал усилий для достижения цели. Подвергая ребёнка здоровой критике, родитель обязан донести до детского восприятия, что ошибки - это процесс роста и обучения, и никто от них не застрахован

Ни похвалой, ни критикой нельзя пренебрегать в воспитании. Часто родители переносят весь фокус внимания на промахи ребёнка (естественно, желая только лучшего), забывая о том, что необходимо подмечать хорошие моменты. Это приводит к зажимам, страхам и низкой самооценке

Или же наоборот - сердобольные родители прощают всё, "обмазывая вареньем" ребёнка. Из такого воспитания выходят заносчивые, высокомерные взрослые с позицией жертвы

Поэтому баланс и психологически правильный подход что к похвале, что к критике необходимо найти каждому родителю

Когда критика становится разрушительной:

Чтобы понять, как же правильно критиковать ребёнка, необходимо определить, какая критика является созидательной, полезной, а в каком случае следует говорить о разрушительных последствиях для психики ребёнка

Грубый тон в адрес ребёнка, предвзятое отношение к ситуации и нежелание разобрать ошибки вместе – признаки деструктивной критики, которая, помимо потери уверенности в собственных возможностях, снижает мотивацию и отбивает у ребёнка желание что-либо делать

Когда в "разбор полётов" примешиваются сильные эмоции - порыв пристыдить, отчитать, повесить ярлык ("да ты просто дурак!") - никакой о какой пользе не может быть и речи

Такой подход нарушает взаимоотношения детей с родителями. Впоследствии ребёнок теряет доверие к близкому человеку, приобретает страх просить помощи у старших или замыкается себе

Правила созидательной критики:

Критикуя ребёнка, родитель должен правильно сформулировать и преподнести мысль, чтобы не вызвать защитную реакцию. Ребенок должен чувствовать безопасность рядом со взрослым. Повышенный тон, принижение значимости и сравнения с другими закладывают в ребёнке комплекс неполноценности

Уместно преподносить критику следующим образом:

спокойствие, только спокойствие: умеренный тембр голоса и отсутствие гримасы недовольства будут намного уместней грубой речи и оскорблений;

избегать критики ребёнка в присутствии посторонних людей. Подобное поведение заставляет ребёнка чувствовать себя униженным;

не переходить на личность: помните, что вы оцениваете не качества ребёнка, а ситуацию или поступок. Неудачи и промахи можно проанализировать и исправить, а чувство вины и стыд коррекции поддаётся гораздо сложнее;

не преподносить критику как обвинение. Намного уместнее чередовать критику и похвалу (например: "Я видел, что ты очень старался, но посмотри, вот здесь нужно перепроверить ответ"), ребёнок не должен испытывать чувство, будто ему выдвигают приговор;

учиться искать компромиссы вместе с ребёнком: обсудить и проработать ошибки, выбрать наиболее выгодный вариант или предложить ребёнку самостоятельно решить задачу заново

И, конечно, не забывайте делиться с ребёнком своими эмоциями через Я-сообщение, например: "Мне очень грустно/обидно, что ты не нашёл времени помыть посуду. Я очень устала на работе и надеялась на твою помощь по дому. Я была бы рада, если бы в следующий раз ты прислушался к моим просьбам"

Помимо целесообразной критики и ласковых слов, взрослый должен объяснить ребёнку, что терпение и опыт помогут справляться с поставленными целями. Важно напоминать ребенку, что он важен и любим в семье, это помогает выработать ощущение опоры и внутреннего стержня, который поможет добиться успеха в жизни