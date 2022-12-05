Вот почему раздражают прикосновения и объятия

Становится некомфортно, когда к вам прикасается человек? Раздражение усиливается, если тактильный контакт был совершён со стороны незнакомца?

Связь телесных ощущений и эмоций человека

Человеческое тело — невероятно сложный механизм, функционирующий по особым законам. В ответ на тактильный контакт могут быть получены различные реакции организма.

удовольствие;

отвращение;

страх;

гнев;

грусть;

удовольствие;

интерес.

Набор эмоций может зависеть от контекста ситуации, воспитания человека, психоэмоционального состояния и самого раздражителя

В любом случае каждое прикосновение предполагает ответную реакцию. Тактильный контакт — неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности. В пример можно привести следующую ситуацию: человек, который испытывает любовную симпатию к другому индивиду будет искать малейшего соприкосновения с любой частью тела обожаемого. Если тактильный контакт не будет установлен в кратчайшие сроки, человека могут посетить сомнения о взаимности чувств

Готова поспорить, что большая часть людей знакома с данной ситуацией. Сделать вывод в данном случае очень просто

О чем говорит негативная реакция на прикосновения

Осязание — это не только первое чувство, которое испытывает новорожденный, но и важнейший инструмент воспитания ребенка. Отсутствие объятий со стороны обоих родителей может привести к тому, что в дальнейшем человек будет испытывать проблемы с распознаванием и проявлением эмоций. Связь может быть утеряна навсегда

Если индивид проявляет негативные эмоции из-за соприкосновения с другим индивидом, это может свидетельствовать об отсутствии тактильных форм любви (объятие и т.д.) в детском возрасте

К сожалению, существуют и другая причина, способствующая проявлению неприязни при соприкосновениях — низкий уровень самооценки. Многочисленные исследования подтверждают, что люди со средней и высокой самооценкой расположены к объятиям сильнее, чем индивиды с заниженной самооценкой

Как "тактильщику" и "нетактильщику" строить отношения (советы психологов)

Когда в паре один партнёр только и делает, что ищет возможности прикосновения с возлюбленным/ной, а другой плохо переносит объятия, найти компромисс сложно, но вполне возможно. Главное - прислушиваться друг к другу и не влезать в личные границы.

Помогут простые правила:

Осознание различий. Поймите, что все люди разные. Попытайтесь договориться с партнером о компромиссе. Например, несколько лёгких объятий в день

Чуть больше доверия. Нетактильный человек — более закрытая личность, которой нужно больше времени, чтобы довериться партнеру. Будьте открытым, честным, отзывчивым и самое главное — настоящим

Ожидание — лучший выход. Возьмите на себя контроль за тактильными соприкосновениями. Сближайтесь с партнером постепенно, увеличивая число прикосновений в день

Разговаривайте чаще. Нетактильный человек не понимает, что прикосновения — своеобразный язык. Компенсировать этот аспект можно при помощи комплиментов и похвалы.

Если ваш партнер не любит долгие и тёплые объятия, прекращать отношения совсем необязательно. Откройтесь перед человеком, которого любите, и ответное взаимопонимание не заставит себя ждать