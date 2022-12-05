Вот почему раздражают прикосновения и объятия
Становится некомфортно, когда к вам прикасается человек? Раздражение усиливается, если тактильный контакт был совершён со стороны незнакомца?
Связь телесных ощущений и эмоций человека
Человеческое тело — невероятно сложный механизм, функционирующий по особым законам. В ответ на тактильный контакт могут быть получены различные реакции организма.
удовольствие;
отвращение;
страх;
гнев;
грусть;
удовольствие;
интерес.
Набор эмоций может зависеть от контекста ситуации, воспитания человека, психоэмоционального состояния и самого раздражителя
В любом случае каждое прикосновение предполагает ответную реакцию. Тактильный контакт — неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности. В пример можно привести следующую ситуацию: человек, который испытывает любовную симпатию к другому индивиду будет искать малейшего соприкосновения с любой частью тела обожаемого. Если тактильный контакт не будет установлен в кратчайшие сроки, человека могут посетить сомнения о взаимности чувств
Готова поспорить, что большая часть людей знакома с данной ситуацией. Сделать вывод в данном случае очень просто
О чем говорит негативная реакция на прикосновения
Осязание — это не только первое чувство, которое испытывает новорожденный, но и важнейший инструмент воспитания ребенка. Отсутствие объятий со стороны обоих родителей может привести к тому, что в дальнейшем человек будет испытывать проблемы с распознаванием и проявлением эмоций. Связь может быть утеряна навсегда
Если индивид проявляет негативные эмоции из-за соприкосновения с другим индивидом, это может свидетельствовать об отсутствии тактильных форм любви (объятие и т.д.) в детском возрасте
К сожалению, существуют и другая причина, способствующая проявлению неприязни при соприкосновениях — низкий уровень самооценки. Многочисленные исследования подтверждают, что люди со средней и высокой самооценкой расположены к объятиям сильнее, чем индивиды с заниженной самооценкой
Как "тактильщику" и "нетактильщику" строить отношения (советы психологов)
Когда в паре один партнёр только и делает, что ищет возможности прикосновения с возлюбленным/ной, а другой плохо переносит объятия, найти компромисс сложно, но вполне возможно. Главное - прислушиваться друг к другу и не влезать в личные границы.
Помогут простые правила:
Осознание различий. Поймите, что все люди разные. Попытайтесь договориться с партнером о компромиссе. Например, несколько лёгких объятий в день
Чуть больше доверия. Нетактильный человек — более закрытая личность, которой нужно больше времени, чтобы довериться партнеру. Будьте открытым, честным, отзывчивым и самое главное — настоящим
Ожидание — лучший выход. Возьмите на себя контроль за тактильными соприкосновениями. Сближайтесь с партнером постепенно, увеличивая число прикосновений в день
Разговаривайте чаще. Нетактильный человек не понимает, что прикосновения — своеобразный язык. Компенсировать этот аспект можно при помощи комплиментов и похвалы.
Если ваш партнер не любит долгие и тёплые объятия, прекращать отношения совсем необязательно. Откройтесь перед человеком, которого любите, и ответное взаимопонимание не заставит себя ждать
Опубликовано: Ангелина Крент
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