FAZ: Байден впервые открыто заговорил о переговорах с Путиным без участия Украины

Президент США Джо Байден впервые открыто заговорил о возможных переговорах с Россией. Он упоминал Украину, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"То, что американский президент сейчас сказал о возможных переговорах с Владимиром Путиным, примечательно по двум причинам. Джо Байден никогда ранее не проявлял такой открытости к переговорам по Украине. Примечательно и то, что в случае переговоров он заявлял о консультациях только с союзниками и не назвал правительство Украины", — пишет Николас Буссе в статье "Сигнал Байдена Путину", опубликованном в субботнем издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По мнению журналиста, из слов Байдена пока нельзя сделать вывод о том, что президент США меняет свою политику в отношении Украины. Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Байден подтвердил свою поддержку Украине.

Но его заявление — не первый подобный сигнал за последнее время, который показывает, что Белый дом не хочет исключать решение конфликта путем переговоров.

"Путин, который всегда был тактиком, быстро понял, какая возможность может открыться перед ним. Он сразу озвучил свои условия для начала переговоров: признание завоеванных Россией территорий", — читаем в FAZ.

Буссе пишет, что тот факт, что Байден делает предложение о двусторонних переговорах, меняет конфликт в пользу России считает обозреватель, напоминая, что Путин всегда хотел решить вопрос Украины между Россией и Америкой, без участия самой Украины.