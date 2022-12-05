Филарет Милостивый, состоятельный и знатный человек, прославившийся любовью к нуждающимся, и никогда не отказывавшийся помочь

Филарет Милостивый раздавал свои богатства нуждающимся, а в конце жизни ушел в монастырь Родольфио.

Жил праведный Филарет Милостивый в восьмом веке нашей эры. Воспитан он был в благочестии и вере во Христа. Жена его, Феозва, происходила из состоятельной семьи, так что нужды супруги не знали, как и их дети Ипатия, Еванфия и Иоанн. То и дело на ум ему приходили слова и деяния Христа, принимавшего и помогавшего бедным и нуждающимся. Так, несмотря на протесты и часто непонимание семьи, стал он раздавать свои богатства нищим, помогать тем, кто в том действительно нуждался.

Как-то пришла беда и в дом самого Филарета. После опустошительного арабского нападения на земли, где он жил, он лишился почти всего своего имущества за исключением коровы, пары волов и небольшой пасеки. Но и это не остановило Филарета в творении богоугодного дела помощи страждущим.

И Господь возблагодарил его: когда в семье почти не осталось еды, друг Филарета послал ему сорок мер пшеницы, а затем удивительным образом отданное богатство стало к нему возвращаться. А позже внучка Филарета, Мария, стала супругой правителя Константина Багрянородного.

Сам праведный Филарет дожил до девяноста лет и до последних своих дней раздавал богатства. Предчувствуя скорую смерть, Филарет отправился в монастырь Родольфио, дабы отдать все, что имел с собой. Последним его наставлением семье было оставаться верными вере во Христа и совершать, не скупясь, благодеяния, уподобляясь божественному Учителю.