После введения потолка цен на российскую нефть на мировых рынках сырье резко подорожало

Введение ценового потолка на нефть из России со стороны ЕС, "Большой семерки" и Австралии повысило ее цену на рынке.

Эта тенденция, вероятно, сохранится, тем более что страны ОПЕК+ поддержали свое решение ограничить добычу сырья. Опасения по поводу перебоев с поставками растут, сообщает BBC.

Нефть марки Brent в понедельник, 5 декабря выросла почти на 2% до 87,25 доллара за баррель. Россия, в свою очередь, объявила, что не примет ценовой потолок, и пригрозила прекратить поставки сырья в страны, поддержавшие санкции.

В воскресенье группа ОПЕК+, в которую также входит Россия, заявила, что не намерена отказываться от своей политики ограничения поставок нефти ради поддержания ее мировых цен.

После начала российской СВО в Украине цены на нефть достигли 120 долларов за баррель, но замедление мировой экономики и снижение спроса на сырье привели к снижению его котировок.

В понедельник, 5 декабря вступили в силу эмбарго на импорт российской нефти в Европейский союз по морю и согласованный ЕС, G7 и Австралией потолок в 60 долларов за баррель российской нефти, транспортируемую по морю.

Почти 90% сырой нефти из России в Европу транспортируется по морю.