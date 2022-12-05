В Германии умерла одна из девочек, на которую по дороге в школу напал мужчина с ножом

Одна из двух девочек-подростков, на которых мужчина ножом напал в понедельник, 5 декабря по дороге в школу в Иллеркирхберге на юге Германии, скончалась после того, как была доставлена ​​в больницу в результате серьезных ранений.

Полиция задержала предполагаемого преступника, сообщает портал Die Welt. Вторая девушка, на которую напали, серьезно ранена, сообщает Bild.

Представитель полиции сообщил, что полицейские задержали подозреваемого вместе с двумя другими людьми. По его словам, теперь службам предстоит "детализировать обстоятельства и ход инцидента".

Подозреваемый напал на девушек около 7:30 утра в Иллеркирхберга в регионе Ульм (земля Баден-Вюртемберг). К тяжелораненым немедленно были вызваны полиция и скорая помощь.

По данным полиции, девочки, вероятно, шли к школьному автобусу. Нападение произошло возле начальной школы в Иллеркирхберге, поэтому изначально предполагалось, что жертвами нападения стали ученики этого заведения. Изначально также сообщалось, что нападавший использовал нож.

Предполагаемый преступник скрылся в соседнем здании, служившем центром для беженцев. Полиция задержала мужчину и еще двух человек.