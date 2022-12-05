Запрещенная фотография испуганного Сталина в начале войны

Эту, достаточно редкую, фотографию приводят как доказательство тому, что Иосиф Сталин в первые месяцы Второй мировой войны был сильно напуган.

Вторжение Германии 22 июня 1941 года для Кремля стало неожиданной новостью. Никто не верил, что это произойдет так скоро, ведь с 19 августа 1939 года действовало соглашение между СССР и Германией.

Торгово-кредитное соглашение предусматривало взаимовыгодные, партнерские отношения между двумя странами. Германия предоставляла кредит и технологии, а взамен из СССР отправляли целыми составами полезные ископаемые и нефть. Учитывая данный факт и проводя анализ торговых отношений, Кремль отказывался верить, что Германия нападет на СССР так рано и упустит свою выгоду от соглашения.

Поэтому новость о неизбежном начале войны, которую Молотов передал Сталину вечером 21 июня 1941 года, шокировала Иосифа Виссарионовича.

С таких размышлений начались разговоры и слухи, что Сталин был глубоко потрясен, заперся на даче и не мог решить, что предпринять.

Эту фотографию приводят как доказательство те, кто безоговорочно верит в панический страх, с которым боролся вождь народов в первый месяц войны. Снимок был сделан корреспондентом “Комсомольской правды” случайно. Запечатлен момент, когда Сталину сообщили, что Киев захвачен нацистами.

Фотография стала “запрещенной”, так как на ней запечатлена неоднозначная поза вождя. Кто-то мог бы додумать страх, панику, нерешимость. Но случайно фотография была спасена и дожила до наших дней после приказа ее уничтожить.

Важно отметить, что сохранились записи из журнала посетителей кабинета И.В.Сталина, в котором с точностью до минут прописаны визиты. Видно, что начиная с вечера 21 июня 1941 года работа велась почти без перерывов. И, только, после 29 июня 1941 года, Сталин отсутствовал полтора дня. В это время он был занят подготовкой обращения к гражданам СССР по радио.

На "запрещенном" фото отчетлива видна усталость, но ее нельзя путать с растерянностью и паникой. Может быть, как и любой человек, Сталин испытывал иногда страх, но от своих обязанностей не отказывался и прошел все тяготы военных лет вместе с гражданами СССР до победного окончания войны.