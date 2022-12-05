Бытовые привычки, которые выдают советского человека

Кто-то из нас «освеженный обязательной утренней зарядкой в общественном транспорте» уже прибыл на службу. Кто-то может сегодня выходной. Как будет перерывчик, присоединяйтесь.

Складирование:

Советский человек расстается с вещами тяжело. Может потому что помнит как за некоторыми вещами или приборами приходилось побегать. Мужчины чинили вещи в доме, а не выбрасывали. А у женщин вырабатывалась привычка оставлять все, что может показаться нужным.

Хлеб всему голова:

Советскому человеку трудно избавиться от привычки есть все с хлебом. Я вообще женщина-печка. Обожаю выпечку и очень старюсь держать себя в руках.

Советский человек нередко трудился на производстве. Силы были нужны. Поэтому с хлебом ели даже кашу. А дети часто слышали фразу: «с хлебом ешь, а то не наешься!»

Новомодные диетологи вышли на тропу и зло, сощурившись, борются с лишним весом населения. Мол, не надо есть первое, второе и компот заедая все хлебом. Приводят таблицы, умные термины. А я убеждена, что советское питание не вело к ожирению.

Ведут современные продукты. Когда колбаса - прости Господи из чего, хлеб – не всегда хлеб. Составы надо читать с лупой. Они длинные и содержательные на всякие гадости.

Продукты впрок и «закатки»:

Молодежь говорит: да кому нужны эти банки, сейчас все можно купит в магазине! А потом с удовольствием лопает домашние огурчики. Правильно. И я думала избавиться от этой привычки. Думаю, да ну их! Закатки! А потом возобновила.

Потому что это удобно, вкусно и дешевле. Как подхожу к полке с консервами в магазине, так глаза на лоб лезут. Баночка баклажанов в томате 100-150 рублей. Мне проще закрутить. А потом вкусно кушать зимой.

Самоделки:

Молодежь просто на дух не переносит все эти мочалочки собственного производства, баночки, которые оставляют, чтобы что-то хранить, пакеты, которые стирают и сушат. Да, от каких-то привычек уже можно отказаться. Но сейчас точно не хватает владения руками. Раньше девочек на уроках труда учили шить, готовить.

А мальчиков выпиливать и чинить. Современные дети слишком увлечены компьютером и мало что умеют. Когда я показала внуку, как вырезать снежинку из листа бумаги у него глаза были, как у лемура. Вырезал потом полдня. Магия получилась.

А мы делали самодельные украшения для квартиры под Новый год и запросто могли испечь диковинный тортик в духовке, которая не оснащена ни таймером, ни датчиком температуры.

Уборка:

Странно, но именно уборка к определенным датам выдает советского человека. Молодежь опять же не поймет. К Новому году и к Пасхе. В нашей семье была эта традиция. Естественно дом держали в чистоте регулярно. Но две эти уборки были обязательными.

Вытряхивалось и выбивалось все и вся. Из серванта выгружался хрусталь, который замачивали в тазике с мыльной водой. Потом натирали и составляли обратно. А на Пасху ходили на кладбище и убирались там у родных. Тоже традиция.

Кстати живших в СССР выдает привычка использовать сподручные средства для уборки. Сода, уксус, хозяйственное мыло, перекись водорода.