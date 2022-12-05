Угонщик похитил трейлер с гробом и электрическим стулом
Наверняка этот угонщик, похитивший трейлер с частной стоянки в Цинциннати (Огайо, США), рассчитывал на богатую добычу.
Владелец трейлера Дэйв Уиллакер, который является директором цирка-шапито, уверен, что злоумышленника постигло разочарование — трейлер был набит довольно странными и зловещими предметами, включая ложе, утыканное гвоздями, гроб и электрический стул. Вся эта атрибутика, взятая Дэйвом в аренду, оценивается примерно в 10000 долларов.
Директор цирка посетовал на то, что теперь у него сорвана важная часть программы. С помощью местных СМИ и социальных сетей он обратился к преступнику с убедительной просьбой — бросить трейлер где-нибудь в тихом месте и сделать директору анонимный звонок, сообщив, где именно он может найти необходимое для представления имущество.
Опубликовано: Ангелина Крент
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