Угонщик похитил трейлер с гробом и электрическим стулом

Наверняка этот угонщик, похитивший трейлер с частной стоянки в Цинциннати (Огайо, США), рассчитывал на богатую добычу.

Владелец трейлера Дэйв Уиллакер, который является директором цирка-шапито, уверен, что злоумышленника постигло разочарование — трейлер был набит довольно странными и зловещими предметами, включая ложе, утыканное гвоздями, гроб и электрический стул. Вся эта атрибутика, взятая Дэйвом в аренду, оценивается примерно в 10000 долларов.

Директор цирка посетовал на то, что теперь у него сорвана важная часть программы. С помощью местных СМИ и социальных сетей он обратился к преступнику с убедительной просьбой — бросить трейлер где-нибудь в тихом месте и сделать директору анонимный звонок, сообщив, где именно он может найти необходимое для представления имущество.