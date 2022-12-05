Южная Корея отправила на границы Беларуси новейшие танки К2 и гаубицы
2022-12-05 22:04
Польша закупила у Южной Кореи одни из самых современных танков мира - боевые машины К2.
Польское правительство начало замещать отправленные в Украину советские танки Т-72. Варшава начала закупать новую технику.
Так, сегодня 5 декабря стало известно о том, что Польша закупает у Южной Кореи танки типа К2, а также гаубицы.
"Республика Корея отправила в Польшу первые корабли с танками К2 и гаубицами", - сообщает информагентство БелТА.
Опубликовано: Николай Скира
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Times: в Великобритании почти на 30% выросло число бездомных беженцев из Украины
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Пить чай или кофе во время полета в самолете небезопасно
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации