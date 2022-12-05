Южная Корея отправила на границы Беларуси новейшие танки К2 и гаубицы

Польша закупила у Южной Кореи одни из самых современных танков мира - боевые машины К2.

Польское правительство начало замещать отправленные в Украину советские танки Т-72. Варшава начала закупать новую технику.

Так, сегодня 5 декабря стало известно о том, что Польша закупает у Южной Кореи танки типа К2, а также гаубицы.

"Республика Корея отправила в Польшу первые корабли с танками К2 и гаубицами", - сообщает информагентство БелТА.