В новом фильме Netflix принц Гарри и Меган Маркл расскажут всю правду о королевской семье

Можно было ожидать, что принц Гарри и Меган Маркл расскажут о ранее неизвестные фактах из своей жизни в документальном фильме Netflix. Однако никто не мог предположить, что на свет выйдут столь сильные сцены.

"Дело в ненависти. Дело в расе", — говорится в новом трейлере фильма.

Принц Гарри и Меган Маркл давно объявили, что подарят миру документальный фильм, который раскроет темные стороны жизни британской монархии. Так и случилось. Супруги вот уже три года находятся вне дворца британской монархии. Причины такого смелого решения, вероятно, будут раскрыты в документальном фильме, который будет транслироваться на Netflix.

В сети появилось сообщение, в котором подчеркивается, что при королевском дворе могло иметь место расистское поведение. Этот фильм разоблачит расскажет о всех скандалах.

Работа Netfliс принцем Гарри и Меган Маркл с Netflix заключается в том, чтобы показать самые темные стороны их жизни в Букингемском дворце. После последнего анонса можно ожидать громкую премьеру, которая вызовет немалые споры.

Все благодаря мрачным признаниям и спорным обвинениям в расизме. В трейлере уже прозвучали сильные заявления, которые остаются в памяти надолго.

"Против Меган была развязана война во благо других. Это грязная игра. Это о ненависти. Речь идет о расизме", — говорится в трейлере.