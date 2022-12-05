Жених вернул в магазин платье невесты и купил то, которое выбрала его мама

В подготовке к свадьбе есть один аспект, который оставляется исключительно на выбор невесты. Речь, конечно же, идёт о платье.

По крайне мере, так мыслила героиня этой истории, которая собирается замуж в декабре. Началось с того, что невесту несколько утомила будущая свекровь, которая жаждала вмешиваться буквально во всё, но тут пришлось смириться — мама жениха есть мама жениха.

Ужас начался в тот момент, когда невеста отправилась за платьем, и свекровь напросилась с ней. Наша героиня выбрала одно платье, но матери суженого понравилось совершенно другое. Именно в таком наряде она всегда мысленно видела жену любимого сына.

Однако, даме объяснили, что её «видение» — это прекрасно, но окончательное решение невеста примет сама. И кульминацией всего этого стало поведение жениха, который сначала упрекнул любимую в том, что она обидела маму, а потом втайне вернул купленное платье в магазин и приобрёл то самое, которое так понравилось его родительнице.

Невеста разозлилась не на шутку и пока живёт у подруги, не отвечая на звонки и сообщения жениха, умоляющего даже не о прощении, а о том, чтобы дать шанс маминому платью.

Пользователи соцсетей бурлят от негодования, читая эту историю. Невесте советуют вернуть жениху кольцо — и пусть дальше они с мамой ищут ему новую суженую и устраивают всё так, как видится матери. Даже если наша героиня простит мужчину, её предупреждают о том, что после свадьбы кошмары не кончатся. Поучительный случай ясно показал, какое огромное значение будет играть голос свекрови в будущей совместной жизни.