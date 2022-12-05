Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран
2022-12-05 22:28
Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до конца 2023 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран.
5 декабря президент России Владимир Путин внёс изменения в свой указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических российских компаниях, ряде банков и других предприятий продлён до конца 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине
Times: в Великобритании почти на 30% выросло число бездомных беженцев из Украины
Шольц: НАТО следует избегать прямой конфронтации с Россией
Пить чай или кофе во время полета в самолете небезопасно
Песков заявил, что Кремль не планирует вводить ограничения для россиян, покинувших страну из-за мобилизации