Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до конца 2023 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран.

5 декабря президент России Владимир Путин внёс изменения в свой указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических российских компаниях, ряде банков и других предприятий продлён до конца 2023 года.