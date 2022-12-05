Врачи рассказали, что делать, если мелкая частичка или химия попала в глаза

Глаза – очень нежные органы, ухаживать за которыми нужно крайне осторожно, чтобы не навредить зрению.

Привести к повреждению глаз могут многие, безобидные на первый взгляд предметы, например, щеточка от туши. При этом на поверхности глаза могут отстаиваться как крупные царапинки (в итоге человек чувствует сильный дискомфорт и жжение на поверхности глазного яблока) или мелкие царапинки (как правило, в таком случае человек ничего не чувствует).

Но рисковать в любом случае не стоит. Чтобы исключить риск образования рубцов или инфекционных заражений стоит обратиться к врачу. Он изучит появившуюся проблему и назначит мази или капли.

Если есть четкое ощущение, что на слизистой находится пусть даже мелкая частичка, ни в коем случае нельзя давить или тереть веки, так как это может привести к получению серьезных травм, связанных с нарушением целостности слизистой оболочки глаза. Такие деформации могут привести к развитию серьезных осложнений, которые могут крайне негативно сказаться на здоровье органов зрения .

Что необходимо сделать, если в глаз попало химическое вещество:

Для начала необходимо качественно вымыть руки с моющими средствами, чтобы на них ничего не осталось (в том числе и мыла). Если человек носит линзы, то их необходимо как можно быстрей снять и выкинуть. Линзы обладают впитывающей структурой, и большая часть химически активного вещества концентрируется именно в них.

Далее следует не самая приятная процедура: необходимо открыть проточную воду и в течение длительного времени (около 30 минут) промывать слизистые оболочки глаза под проточной чистой водой. Такая процедура должна вымыть все, что находилось на слизистой оболочке глаза, под веками и на них. Если этого не произошло, необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту, который пропишет #курс лечения .

А что делать в ситуации, когда в глазу оказалось инородное тело?

В этой ситуации первым делом точно также необходимо качественно вымыть руки в чистой воде, чтобы на них не было ничего, что могло бы сильно раздражать слизистые органов зрения.

Если частичка очень мелкая, например, ресничка, можно смочить ватную палочку водой и аккуратно удалить ее с поверхности глаза. Если же волосок или частичку чего-либо найти не удается, а дискомфорт при этом ощущается, можно промыть слизистую глаз водой в продолжение нескольких минут. Как правило, это помогает.

Если в глаза попали острые предметы, например, стружка или крупные частицы песка, лучше всего лишний раз не трогать глаза, так как можно повредить поверхность глаза, что приведет к появлению серьезных осложнений. Для того, чтобы убрать инородное тело, необходимо аккуратно оттянуть верхнее веко и промыть глазное яблоко водой. Все стоит делать крайне осторожно, так как резкие и неловкие движения в такой ситуации недопустимы.