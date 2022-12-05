Неймару осталось забить всего однажды для повторения рекорда Пеле по голам за сборную Бразилии

Сборная Бразилии громит команду Южной Кореи в матче 1/8 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу.

Уже после первого тайма счет был 4:0 в пользу пятикратных победителей мундиаля. Голами отметились Винисиус Жуниор, Неймар? Ришарлисон и Лукас Пакета.

Портал Opta Sport проинформировал, что форварду "канариньос" Неймару стался всего один точный выстрел до повторения рекорда своего легендарного соотечественника Пеле по голам за сборную Бразилии.

После реализованного пенальти в ворота корейцев, у нападающего "Пари Сен-Жермен" стало 76 забитых мячей, в то время как у Пеле их 77.

Отметим, что это первый забитый мяч Неймара на ЧМ-2022 в Катаре, а также добавим, что предыдущих два поединка он пропустил из-за травмы голеностопа.

Если сборная Бразилии обыграет Южную Корею, то в четвертьфинале встретится с командой Хорватии.