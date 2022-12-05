Дерматологи рассказали, как избавиться от прыщей в подростковом возрасте

В юном возрасте не всем удается предотвратить возникновение прыщей. Однако у некоторых они проходят быстро, а другие сталкиваются с серьезными проблемами, например, угри могут гноиться, оставлять после себя рубцы .

Молодые люди сталкиваются с этой неприятной проблемы с 12 лет. В этом возрасте, как правило, начинается #половое созревание , отсюда у подростков в крови увеличивается число андрогенов. Эти половые гормоны стимулируют сальные железы вырабатывать сало, отчего закупориваются фолликулы. От прикосновения рук, занесения грязи извне, поры постепенно начинают гноиться.

Обычно к 25 годам это воспаление кожного покрова проходит, однако не у всех. Могут остаться следы от прыщей, гнойная сыпь. Поэтому с юности нужно относиться к угревым высыпаниям серьезно. Заболевания эндокринной системы нередко вызывают акне у подростков. Таким образом, чтобы избавиться от прыщей, лучше сходить к дерматологу. Врач пропишет нужные лекарства и установит причины высыпания.

Почему появляются прыщи?

Дело может быть в генетике (например, у родителей кожа была предрасположена к жирности).

Чрезмерное употребление конфет, продуктов с холестерином.

Отсутствие в рационе питания полезных микроэлементов (особенно цинка).

Длительное воздействие солнца.

Итак, теперь, зная причины образования прыщей в юном возрасте, можно сделать вывод: все поддается лечению, кроме наследственной предрасположенности. Но и жирная кожа должна быть ухоженной и здоровой.

Как устранить подростковые прыщи?

Чтобы избавиться от прыщей, нужно прибегать не только к медицине или народным рецептам, но и изменять свой распорядок жизненного уклада.

В первую очередь следует каждый день ухаживать за кожей. Утром можно умываться с детским мылом, а вечером – очищать кожу с помощью косметических средств. Также рекомендуется умываться после возвращения со школы, поскольку уличная грязь любит скапливаться на коже. Если эпителий поражен угревым высыпанием, подростку следует вечером очищать кожу камфорной или салициловой кислотой, резорцином. Эти средства нужно нанести на ватку и протереть пораженные участки.

Не нужно пытаться выдавливать прыщи, поскольку из-за этого глупого действия можно занести инфекцию, оставив на коже рубцы. Молодым людям желательно вовсе не прикасаться к лицу руками, ведь в юности кожа слишком чувствительна к внешним воздействиям.

Минимизировать шансы появления акне можно благодаря исключению из своего рациона питания копченую, сладкую, жирную, жареную пищу, фаст-фуд, газировку, орешки и чипсы. Данные продукты провоцируют выработку подкожного жира и плохо сказываются на пищеварительной системе.

Лечить прыщи желательно у дерматолога или косметолога. Специалисты составят индивидуальный план устранения угрей, пропишут нужные медицинские лекарства или косметические средства.

Не стоит пользоваться кремами, пудрами, тониками. Они не столько очищают поры, сколько закупоривают их, оставляя внутри бактерии. В итоге устранить прыщи будет еще сложнее.

Медицинские лекарства от прыщей:

Прежде всего на помощь придет йод. Помажьте прыщ этим средством и на следующий день, если прыщик маленький, он исчезнет. Если высыпало обильно, протирайте лицо смоченным в растворе хлоргексидина ватным тампоном. Данный антисептик промоет весь гной. Замечено, что мазь Вишневского помогает устранять угри. Препарат следует нанести на гнойники и через пару часов смыть.

Такие косметические средства, как Базирон АС, крем Айрол, гель Скинорен, Ретин-А, эффективно борются с прыщами. Препараты заживляют ранки, дезинфицируют, устраняют воспаления. Перед применением желательно проконсультироваться со специалистом.