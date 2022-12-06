Домашние способы устранения боли в горле

Боль в горле часто появляется. Если вы выходите из автомобиля с кондиционером на жару, пьете холодные напитки, купаетесь в море.

Успокаивающие травы:

Когда болит горло, то надо как можно больше пить, увлажненная слизистая лучше справляется с атакой бактерий и вирусов. Нужно выбирать негазированную минеральную воду.

В свою очередь, для полоскания горла попробуйте применить травы, которые быстро успокаивают неприятные симптомы:

Настой из шалфея. Ложку травы залейте кипятком, настаивайте под крышкой с четверть часа. Затем процеживаете, полощете горло дважды в день.

Успокаивающая смесь. Смешайте в равном количестве цветки ромашки, листья мяты, шалфея и коровяка. Ложку травы заливаете кипятком. Настаиваете под крышкой с четверть часа.

Напиток с медом:

Мед, особенно в сотах, известен своими смягчающими и антибактериальными свойствами. Когда болит горло, добавляйте его в теплый чай (в горячем виде мед утрачивает свои свойства) или ешьте его прямо из банки.

Для ребенка приготовьте напиток молоко с медом и чесноком:

в молоко добавьте ложку масла и меда, перемешайте;

затем бросьте сюда измельченный зубчик чеснока.

После того как процедите настой через ситечко, дайте малышу этот напиток, чтобы он его выпил.

Полоскание ими горла препятствует размножению бактерий, оказывает обезболивающее и дезинфицирующее действие:

Из перекиси водорода. Ложку раствора перекиси (3%) смешайте с двумя ложками воды и используйте для полоскания. Применяйте ежедневно.

Сода. Ложку соды растворите в воде и полощите горло дважды в день.

Травяные ингаляции:

Чтобы приготовить ингаляцию, выберите тимьян, известный своими противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Три ложки травы заливаете кипятком. Настаиваете под крышкой с четверть часа. Затем наклоняетесь над кастрюлей или миской, накрываете голову полотенцем и по очереди вдыхаете пары ртом и носом.

Прогрев горла теплыми компрессами ускорит возвращение в форму:

Из картофеля. Отваренный теплый картофель разминаете вилкой и наносите на марлю. Компресс приложите к шее и оберните ее шарфом. Держите с полчаса (пока он не потеряет свои тепло). Повторяйте дважды в день.

Творожный. 150 г творога смешайте с ложкой тертого хрена. Нанесите смесь на марлю и приложите к шее. Используйте дважды в день.

Жевание гвоздики:

Гвоздика быстро облегчает боль, ведь содержащиеся в ней масла (особенно эвгенол) оказывают сильное обеззараживающее и обезболивающее действие.

Лекарственная свекла:

Проверенный и эффективный способ устранения першения в горле — сироп из свеклы. Можно дать его даже младенцу. Для приготовления смеси достаточно большой свеклы. Натираете ее на мелкой терке, всыпаете четыре ложки сахара и ставите в холодильник на одни сутки. Пьете по ложке ежедневно.