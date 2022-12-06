Аптечные средства, заменяющие дорогие салонные процедуры

Все женщины хотят сохранить свою красоту на долгое время и, в связи с этим, они совершенно не жалеют своих денег на покупку косметики и посещение салонов красоты.

Тиограмма:

Это средство представляет собой раствор, обычно его применяет для того, чтобы вывести из организма отравляющие вещества. В косметических целях он подходит как хороший помощник в борьбе с образованием морщин. Тиограмма идеально подходит для домашнего использования. Способ применения: средство наносится на чистую кожу, после его впитывания, можно нанести обычный дневной или ночной крем.

Аспирин:

Обычно это средство применяют как хороший препарат для снижения температуры тела, но и в косметологии он тоже нашел своё место. Основной компонент в составе аспирина помогает коже впитывать полезные вещества. Существует множество масок для лица, в которые добавляется этот препарат.

Энтеросгель:

В медицинских целях этот препарат применяют для борьбы с отравлениями. Препарат хорошо помогает бороться с синяками под глазами. Способ применения: нанести небольшое количество геля тонким слоем на кожу вокруг глаз и оставить на ночь. Если есть необходимость, то же самое можно сделать и утром.

Салициловая кислота:

В настоящее время её активно используют, чтобы увлажнить кожу. Особенно она подходит тем женщинам, кожа которых жирная. Для них оно будет являться хорошим тоником, регулирующим функционирование сальных желез, а также помогает быстрее избавиться от прыщей. Салициловая кислота также решает проблему вросших в кожу волос. Для этого, рекомендуется до и после эпиляции протирать ей кожу.

Морская капуста:

Такое средство является хорошим помощников в борьбе с целлюлитом, она улучшает кожу и делает сосуды гораздо крепче.

Мазь Арника:

Данную мазь обычно применяют для того, чтобы быстрее зажили синяки. Она оказывает хорошее воздействие на кровообращение и успокаивает кожу. Из мази арники делают очень много масок для кожи и волос, так как она обладает питательным свойствами и помогает бороться с кожными шелушениями.

Хилак форте:

Помимо медицинских целей, данное средство довольно широко применяется в косметологии. Из него можно сделать множество масок. Если делать их на регулярной основе, кожа перестанет шелушиться, а также препарат обладает отбеливающими свойствами.