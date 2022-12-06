Специалисты рекомендуют есть сливочное масло и вот почему

Еще недавно специалисты рекомендовали отказаться от употребления сливочного масла и отдать предпочтение растительному.

ВОЗ дает свои рекомендации по употреблению насыщенных жиров, общее число не должно переходить за отметку в 10% от общей калорийности. Это значит, что если человек будет съедать в день 20-25 грамм сливочного масла, то не превысит рекомендуемую норму.

Но при этом не стоит забывать, что помимо сливочного масла мы едим и другую пищу, с насыщенными жирами в составе. Поэтому лучше ориентироваться на нижнюю границу норм.

Многие полагают, что сливочное масло стоит исключить из рациона людям, желающим похудеть или скорректировать вес, заменив его при этом на растительное.

При этом калорийность сливочного масла равна примерно 600 ккал, а вот растительного (в зависимости от вида сырья, из которого изготовлено) от 750-900 ккал.

Химический состав сливочного масла:

Витамины: А, В2, В6, С, Д, Е, К, РР.

Минералы: натрий, калий, фосфор, кальций, магний.

Другие полезные вещества: Омега-3,6; лауриновая кислота, гликосфинголипиды, триптофан.

На что влияет такой богатый состав?

защищает организм от ультрафиолета,

способствует замедлению старения,

стимуляция роста волос, ногтей,

укрепление костей.

Информация носит ознакомительный характер. По всем вопросам здоровья необходима очная консультация специалиста. Не занимайтесь самолечением!

Что будет, если есть сливочное масло каждый день?

Заметное улучшение состояния кожи, волос, ногтей:

Сливочное масло в своем составе имеет все витамины "красоты" - А, Е, С, Д. Огромным преимуществом будет то, что жирорастворимые витамины намного лучше усваиваются вместе с жирами.

Борьба с "плохим" холестерином:

Все дело в том, что масло часто исключали из рациона из-за того, что в его составе есть холестерин. Теперь же мы знаем, что ЛПНП и ЛПВП необходимы организму и сами друг друга регулируют. Если в организме переизбыток ЛПНП (является компонентом клеточных мембран, защищает нервные волокна, задействуется в пищеварении), то ЛПВП будут вырабатываться активнее, чтобы не дать возможности "плохому" холестерину осесть на сосудах и превратиться в бляшки.

А ненасыщенные жиры в составе поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов.

Налаживание пищеварения:

Витамин А обладает свойством заживлять, снимать воспаление. Этим обусловлена возможность помогать органам пищеварения. А еще в сливочном масле содержатся гликосфинголипиды, защищающие кишечник от инфекций.

Изменения в работе нервной системы и повышение настроения:

Оказывается, в молочном жире содержится триптофан, который в организме трансформируется в серотонин - гормон радости.

Витамин Д обладает массой функций в организме, одна из которых - улучшение памяти, концентрации внимания, состояния ЦНС.

Обеспечивает зарядом энергии:

Масло, довольно-таки калорийный продукт, поэтому, съев с ним бутерброд, человек обеспечивает организм энергией.

Возможный вред от употребления сливочного масла:

Если не превышать допустимую норму и отслеживать свое здоровье на регулярных проф осмотрах, то вреда от продукта не будет. В ином же случае:

излишняя выработка кожного сала и, как следствие, появление прыщей;

ожирение (только лишь в случае неконтролируемого поедания продукта и гиподинамии в комплекте),

излишнее повышение холестерина (ведь людям с уже имеющимися проблемами стоит быть аккуратнее с употреблением сливочного),

если одно из заболеваний ЖКТ проходит в острой стадии - о масле на время можно забыть.