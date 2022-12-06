Причины отказаться от хлеба навсегда

Ранее хлебу отводилось важное и почетное место в рационе каждой семьи. Сегодня же, если не кричат во все горло от него отказаться, то, хотя бы, выбрать альтернативу в виде цельнозернового.

Химический состав хлеба (на примере цельнозернового):

Хлеб может быть приготовлен по различным рецептам из муки разного качества, помола, обработки, вида (пшеничной, ржаной, кукурузной, гречневой, овсяной и др.).

Дополнительно могут быть добавлены специи, семена, сухофрукты, орехи.

Витамины: А, группа В, С, Е, РР, К.

Минералы: калий, фосфор, кальций, кремний, сера, магний, железо, медь, селен, йод, цинк и др.

Другие полезные вещества: моно- и дисахариды, крахмал, аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3-6.

Польза хлеба:

источник углеводов, витаминов и минералов, доступный каждому;

насыщение организма энергией;

важный источник растительного белка, содержащий ряд аминокислот;

источник витаминов группы В;

"поставщик" растительной клетчатки.

Кому не стоит налегать на хлеб:

людям с заболеванием сахарным с=диабетом, ввиду высокого гликемического (ГИ) индекса продукта;

при ожирении или ИМТ свыше 30;

не злоупотреблять цельнозерновым хлебом при гастрите и др. заболевания желудка;

соль в продукте может оказать негативное влияние на организм людей с гипертонией, заболеваниями почек;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН людям с диагностированной целиакией или аллергией на глютен.

Какие изменения можно заметить у тех, кто отказался от хлеба:

снижение веса,

улучшение внешнего вида кожи, снижение высыпаний,

улучшится пищеварение,

появление энергии и сил,

-1 пищевая зависимость.

Какой хлеб нужно выбирать:

Цельнозерновой или из муки 1 и 2 сорта, обдирной муки, гречневой, овсяной и т.д.

Черный или ржаной хлеб, в составе которого на первом месте указана ржаная мука.

Вывод:

Каждый сам должен решить, хочет он и дальше есть хлеб, нужны ли человеку те изменения, которые даст его исключение из меню.

Как и все продукты в последнее время, хлеб хлебу рознь.

И если один вид действительно лучше отминусовать из своей тарелки, то варианты цельнозернового и бездрожжевого прекрасно впишутся в ПП меню всех сторонников ЗОЖа.

Я уже пол года покупаю фруктово-ореховый ржаной хлеб от завода Крымхлеб.

Вкус - божественный. Действительно много орехов (фундук) и сухофруктов (чернослив, курага, изюм).

До того, как я нашла данный продукт и оценила его вкус, мой вес был стабилен 2 года (после того, как восстановился после рождения младшенького). И когда я неделю назад встала на весы, то поняла, что вижу +1,5 кг.