Причины отказаться от хлеба навсегда
Ранее хлебу отводилось важное и почетное место в рационе каждой семьи. Сегодня же, если не кричат во все горло от него отказаться, то, хотя бы, выбрать альтернативу в виде цельнозернового.
Химический состав хлеба (на примере цельнозернового):
Хлеб может быть приготовлен по различным рецептам из муки разного качества, помола, обработки, вида (пшеничной, ржаной, кукурузной, гречневой, овсяной и др.).
Дополнительно могут быть добавлены специи, семена, сухофрукты, орехи.
Витамины: А, группа В, С, Е, РР, К.
Минералы: калий, фосфор, кальций, кремний, сера, магний, железо, медь, селен, йод, цинк и др.
Другие полезные вещества: моно- и дисахариды, крахмал, аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3-6.
Польза хлеба:
источник углеводов, витаминов и минералов, доступный каждому;
насыщение организма энергией;
важный источник растительного белка, содержащий ряд аминокислот;
источник витаминов группы В;
"поставщик" растительной клетчатки.
Кому не стоит налегать на хлеб:
людям с заболеванием сахарным с=диабетом, ввиду высокого гликемического (ГИ) индекса продукта;
при ожирении или ИМТ свыше 30;
не злоупотреблять цельнозерновым хлебом при гастрите и др. заболевания желудка;
соль в продукте может оказать негативное влияние на организм людей с гипертонией, заболеваниями почек;
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН людям с диагностированной целиакией или аллергией на глютен.
Какие изменения можно заметить у тех, кто отказался от хлеба:
снижение веса,
улучшение внешнего вида кожи, снижение высыпаний,
улучшится пищеварение,
появление энергии и сил,
-1 пищевая зависимость.
Какой хлеб нужно выбирать:
Цельнозерновой или из муки 1 и 2 сорта, обдирной муки, гречневой, овсяной и т.д.
Черный или ржаной хлеб, в составе которого на первом месте указана ржаная мука.
Вывод:
Каждый сам должен решить, хочет он и дальше есть хлеб, нужны ли человеку те изменения, которые даст его исключение из меню.
Как и все продукты в последнее время, хлеб хлебу рознь.
И если один вид действительно лучше отминусовать из своей тарелки, то варианты цельнозернового и бездрожжевого прекрасно впишутся в ПП меню всех сторонников ЗОЖа.
Я уже пол года покупаю фруктово-ореховый ржаной хлеб от завода Крымхлеб.
Вкус - божественный. Действительно много орехов (фундук) и сухофруктов (чернослив, курага, изюм).
До того, как я нашла данный продукт и оценила его вкус, мой вес был стабилен 2 года (после того, как восстановился после рождения младшенького). И когда я неделю назад встала на весы, то поняла, что вижу +1,5 кг.
Опубликовано: Ангелина Крент