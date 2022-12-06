Иран не распустил полицию нравов - неверно истолкованы слова генпрокурора

Иран не распустил полицию нравов. О дезинформации после неверного толкования слов генпрокурора в минувшие выходные сообщило большинство западных СМИ.

The Critical Threats Project, возглавляемый консервативным американским аналитическим центром American Enterprise Institute и Институтом военных исследований, сообщил, что информация о ликвидации полиции нравов в Иране не соответствует действительности.

"Западные СМИ неверно истолковали заявление генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери. В ответ на вопрос журналиста Монтазери заявил, что в последние месяцы службы безопасности сократили патрули полиции нравственности, что было воспринято как подтверждение того, что режим расформировал эти патрули", — говорится в сообщении.

Позже иранские государственные СМИ сообщили, что речь шла только о сокращении патрулей. Никакой другой представитель режима не прокомментировал этот вопрос.

По информации Critical Threats Project все еще может пойти на уступки, например, ослабить запрет на ношение чадры для лица, чтобы подавить протесты. Парламент и Высший совет Культурной революции вынесут заключение о порядке ношения хиджаба до 16 декабря.