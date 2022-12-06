Киркоров должен 7 000 000 рублей налогов в казну государства

Филипп Киркоров старается держать марку, устраивая роскошные торжества, дорого одеваясь. Между тем, знаменитость задолжал государству солидную сумму.

Долг по налогам Филиппа Киркорова составляет уже более 7 000 000 российских рублей, о чем сообщает KP.RU, ссылаясь на данные ФНС РФ.

Оказывается, музыкант не уплатил налог на свой особняк в Московской области. Размер долга составляет уже 6 316 000 рублей.

Также исполнитель "забыл" про налог на свою квартиру в столице, землю и автомобиль. В результате, Киркоров должен в казну государства 7 067 000 рублей.