Лоза высмеял слова Вайкуле о том, что она и Пугачева содержали СССР и Россию

Исполнитель и композитор Юрий Лоза открыто посмеялся над словами коллеги по сцене Лаймы Вайкуле о том, что она со своей подругой Пугачевой содержали СССР и Россию.

Юрий Лоза вспомнил слова Лаймы Вайкуле, заявившей, что та кормила СССР, а Алла Пугачева - Россию. Певец в интервью "Пятому каналу" пояснил, по какой причине слова прибалтийской артистки не соответствуют правде.

Вайкуле не могла никого кормить. Она все заработанные средства "вывозила из России", не вкладывая ни копейки в развитие государства, которое давало ей возможность зарабатывать.

Лоза не отрицает, что в начале 80-х 20 века артистам приходилось нелегко, так как концертная ставка была небольшая. Но в те времена Вайкуле еще не было на горизонте СССР.