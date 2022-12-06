Лоза высмеял слова Вайкуле о том, что она и Пугачева содержали СССР и Россию
2022-12-06 08:39
Исполнитель и композитор Юрий Лоза открыто посмеялся над словами коллеги по сцене Лаймы Вайкуле о том, что она со своей подругой Пугачевой содержали СССР и Россию.
Юрий Лоза вспомнил слова Лаймы Вайкуле, заявившей, что та кормила СССР, а Алла Пугачева - Россию. Певец в интервью "Пятому каналу" пояснил, по какой причине слова прибалтийской артистки не соответствуют правде.
Вайкуле не могла никого кормить. Она все заработанные средства "вывозила из России", не вкладывая ни копейки в развитие государства, которое давало ей возможность зарабатывать.
Лоза не отрицает, что в начале 80-х 20 века артистам приходилось нелегко, так как концертная ставка была небольшая. Но в те времена Вайкуле еще не было на горизонте СССР.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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