Анна Заворотнюк утверждает, что ее звездная мать осталась такой же красавицей, несмотря на болезнь

Анастасия Заворотнюк тяжело болеет с 2018 года. Ее старшая наследница Анна утверждает, что внешне мама осталась такой же красавицей, несмотря на ужасный недуг.

Ходила информация о том, что онкология изменила актрису Анастасию Заворотнюк до неузнаваемости. Мол, она сильно поправилась и потеряла волосы из-за химиотерапии.

Дочь звезды экрана Анна Заворотнюк эти сведения отрицает, утверждая, что ее родительница и сейчас - "невероятная красавица".

Подписчики наследницы артистки спрашивают ее и о муже Заворотнюк, фигуристе Петре Чернышове, который пропал из поля зрения.

Спортсмен трудится, чтобы обеспечить всем необходимым свою любимую жену, не появляется на публике, все свободное время проводя с Анастасией.