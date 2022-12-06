Шоу ТНТ Импровизация больше не будет выходить в эфир
2022-12-06 09:32
Канал ТНТ закрывает проекты "Импровизация", "Импровизация. Команды". Это связано с изменением стратегии вещателя.
ТНТ больше не будет транслировать юмористические программы "Импровизация" и "Импровизация. Команды", о чем сообщили участники шоу.
Звезды проекта разместили видеообращение к фанатам в Телеграм-канале "Импровизации", проинформировав, что руководство ТНТ решило закрыть шоу по причине изменения стратегии канала.
Участники проекта признались, что им было известно об этом уже с сентября, но они были не вправе объявлять об этом ранее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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