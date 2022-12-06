Шоу ТНТ Импровизация больше не будет выходить в эфир

Канал ТНТ закрывает проекты "Импровизация", "Импровизация. Команды". Это связано с изменением стратегии вещателя.

ТНТ больше не будет транслировать юмористические программы "Импровизация" и "Импровизация. Команды", о чем сообщили участники шоу.

Звезды проекта разместили видеообращение к фанатам в Телеграм-канале "Импровизации", проинформировав, что руководство ТНТ решило закрыть шоу по причине изменения стратегии канала.

Участники проекта признались, что им было известно об этом уже с сентября, но они были не вправе объявлять об этом ранее.