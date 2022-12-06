Уставший и небритый Галкин обратился к поклонникам, чтобы уберечь от мошенников, действующих от имени артиста
2022-12-06 09:39
Юморист Максим Галкин обратился к своим фанатам с призывом не верить мошенникам, которые выманивают деньги от его имени. Вид у артиста при этом был уставший и не очень опрятный.
Максим Галкин записал видеообращение к своим фанатам. Внешний вид знаменитости оставлял желать лучшего.
Юморист сообщил о том, что мошенники пытаются обокрасть россиян от его имени. Артист призвал поклонников не доверять сомнительным личностям.
Уставший комик в видео появился в неопрятном виде с растрепанными волосами и щетиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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